***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinin %40'ı Şirketimize, %60'ı ise hakim ortağımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait olan Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin halka arz çalışmalarına başlandığı 06.04.2021 tarihinde KAP aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştı.Bu doğrultuda iştirakimiz 08.07.2021 tarihinde aracı kurum vasıtası ile, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948446BIST