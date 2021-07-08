***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2021 12:39
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %40'ı Şirketimize, %60'ı ise hakim ortağımız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne ait olan Tarkim Bitki Koruma A.Ş.'nin halka arz çalışmalarına başlandığı 06.04.2021 tarihinde KAP aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu doğrultuda iştirakimiz 08.07.2021 tarihinde aracı kurum vasıtası ile, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948446
BIST
14:031.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.372
14:038,6736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
|
8,7066
En Düşük
8,6618
14:0310,2949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0213
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2850
|
10,3212
En Düşük
10,2605
14:03503,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,88
|Açılış
|: 503,16
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler14:03
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ANELE
|3,05
|21.963.022
|% 7,39
|
|SILVR
|6,05
|28.559.910
|% 7,27
|
|SANFM
|20,70
|10.569.092
|% 5,83
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|FADE
|17,47
|34.639.930
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|32.420.357
|% -9,93
|
|IDEAS
|55,05
|7.520.608
|% -8,55
|
|VKFYO
|6,80
|792.035
|% -7,98
|
|METUR
|5,14
|22.261.691
|% -7,89
|
|KRDMD
|7,20
|425.619.520
|% 1,69
|
|THYAO
|13,64
|405.193.076
|% -0,15
|
|GARAN
|8,51
|373.708.721
|% -0,58
|
|EREGL
|17,90
|320.982.465
|% 1,94
|
|PETKM
|5,44
|280.930.623
|% 1,87
|
|PEKGY
|1,13
|206.223.337
|% -7,38
|
|EKGYO
|1,84
|148.924.403
|% -1,08
|
|YKBNK
|2,26
|138.059.736
|% 0,44
|
|KRDMD
|7,20
|425.619.520
|% 1,69
|
|PETKM
|5,44
|280.930.623
|% 1,87
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6687
|8,6736
|% -0,22
|
|Euro
|10,2628
|10,2949
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9522
|12,0121
|% -0,04
|
|Frank
|9,4541
|9,5110
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3076
|2,3192
|% -0,18
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,89
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-8,64
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,18
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,09
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|0,64
|