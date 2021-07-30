***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde finanstan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Sn. Osman KÜÇÜKÇINAR kendi isteği ile şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.Kamuoyunun bilgisine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953590BIST