***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 15:48
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 17.10.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 2020 mali yılına ait dağıtılabilir kardan hissedarlara hisse başına 2.903 İran Riyali (IRR) kar payı dağıtılmasına ve karın Ticaret Kanununun belirlemiş olduğu tarih aralığında ödenmesine karar verilmiştir.
Dağıtılacak kar tutarı 8.128.400.000.000 IRR olup Şirketimize isabet eden tutar 3.973.330.784.607 IRR'dir. Bugün itibariyle söz konusu tutarın TL karşılığı yaklaşık 136,5 milyon TL olup ödeme tarihindeki kura göre TL karşılığı tutar değişebilecektir. Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkilidir.
Kar dağıtımına konu olan tutar 2020 yılı konsolide mali tablolarımız içerisinde yer almış olup ödeme tarihindeki mali tablolara sadece bilanço nakit hareketi olarak etki edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971220
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0598
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
18:0510,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0903
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
18:05528,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,57
|Açılış
|: 528,99
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|31,90
|1.180.109
|% 10,00
|
|FRIGO
|21,34
|23.296.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|PRKAB
|17,20
|128.824.108
|% 9,97
|
|TLMAN
|31,32
|49.898.842
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.026.416
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|139.847.723
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.613.170
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.315.327
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.791
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3137
|9,3209
|% 0,65
|
|Euro
|10,8274
|10,8370
|% 0,84
|
|Sterlin
|12,7534
|12,8174
|% 0,47
|
|Frank
|10,0568
|10,1174
|% 0,63
|
|Riyal
|2,4762
|2,4886
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-1,83
|
|Altın Gr.
|529
|529
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,02
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,28
|