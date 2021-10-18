***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 17.10.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında 2020 mali yılına ait dağıtılabilir kardan hissedarlara hisse başına 2.903 İran Riyali (IRR) kar payı dağıtılmasına ve karın Ticaret Kanununun belirlemiş olduğu tarih aralığında ödenmesine karar verilmiştir.Dağıtılacak kar tutarı 8.128.400.000.000 IRR olup Şirketimize isabet eden tutar 3.973.330.784.607 IRR'dir. Bugün itibariyle söz konusu tutarın TL karşılığı yaklaşık 136,5 milyon TL olup ödeme tarihindeki kura göre TL karşılığı tutar değişebilecektir. Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkilidir.Kar dağıtımına konu olan tutar 2020 yılı konsolide mali tablolarımız içerisinde yer almış olup ödeme tarihindeki mali tablolara sadece bilanço nakit hareketi olarak etki edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971220BIST