***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 09:44
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Tarım ve Orman Bakanı olarak atanan Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007154
BIST
10:062.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,45
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.011
10:0614,1840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0698
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:0615,6458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:06881,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,32
|Açılış
|: 881,49
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:04
|AVOD
|1,41
|526.634
|% 41,00
|
|ATEKS
|37,72
|777.199
|% 7,96
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|EGSER
|17,60
|4.606.732
|% 6,34
|
|HTTBT
|14,21
|37.785.322
|% 5,49
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,57
|4.487.601
|% -5,56
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|AKFGY
|3,08
|3.210.760
|% -5,23
|
|KSTUR
|248,00
|23.312
|% -4,25
|
|KOZAL
|132,90
|116.192.135
|% 3,10
|
|KRDMD
|13,55
|93.970.897
|% -0,44
|
|EREGL
|35,16
|73.179.906
|% -0,51
|
|ASELS
|24,22
|68.800.684
|% 1,68
|
|THYAO
|25,72
|52.776.340
|% -0,85
|
|DOHOL
|2,71
|28.253.586
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,65
|25.208.079
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,55
|93.970.897
|% -0,44
|
|GARAN
|11,70
|44.252.492
|% -0,68
|
|ASELS
|24,22
|68.800.684
|% 1,68
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1737
|14,1840
|% 0,49
|
|Euro
|15,6124
|15,6463
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,8108
|18,9051
|% 0,21
|
|Frank
|15,3351
|15,4275
|% 0,22
|
|Riyal
|3,7620
|3,7808
|% 0,31
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-1,01
|
|Altın Gr.
|881
|881
|1,68
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,43
|