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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2022 14:20
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

22.04.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin AYDIN seçilmiştir. Sn. Temel Tayyar YEŞİL ise Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022898


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