***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 14:20
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.04.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin AYDIN seçilmiştir. Sn. Temel Tayyar YEŞİL ise Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022898
BIST
15:402.545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,58
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.542
15:4014,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0471
|Açılış
|: 14,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7497
En Düşük
14,6956
15:4015,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0232
|Açılış
|: 15,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
15:40918,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,69
|Açılış
|: 918,86
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler15:38
|TIRE
|13,90
|103.203.378
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.553.572
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.429.783
|% 9,64
|
|LIDER
|19,71
|345.805.282
|% 9,50
|
|TDGYO
|7,85
|24.321.986
|% -7,54
|
|MANAS
|24,54
|38.493.916
|% -7,54
|
|OLMK
|8,39
|36.872.156
|% -7,19
|
|ATLAS
|1,46
|3.424.569
|% -7,01
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|THYAO
|40,92
|4.465.735.209
|% 1,84
|
|ASELS
|28,38
|2.140.259.652
|% -0,49
|
|SISE
|18,43
|1.901.230.278
|% 0,82
|
|GARAN
|14,49
|1.779.183.039
|% 0,00
|
|PETKM
|10,70
|1.256.181.684
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,05
|1.151.191.417
|% -1,61
|
|ODAS
|2,63
|887.837.263
|% 3,95
|
|TSKB
|2,08
|435.160.842
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,30
|912.675.593
|% -0,93
|
|GARAN
|14,49
|1.779.183.039
|% 0,00
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7452
|14,7481
|% 0,31
|
|Euro
|15,9584
|15,9691
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,9458
|19,0408
|% -0,80
|
|Frank
|15,3752
|15,4678
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9196
|3,9392
|% 0,28
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-12,42
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|6.090
|6.182
|-17,00
|
|Tam
|6.067
|6.219
|-11,31
|
|Yarım
|2.933
|3.008
|-5,47
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,42
|
Seans Raporu
15:38
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15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 42 kaybederek (% -0.36 ) 2, 852
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15:53XU100
Endeks 2, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 29, 868.00 milyon TL de
-
15:53OYAKC
Yüzde -3.47 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 908, 752 adet işlem
-
15:52MANAS
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 293 adet işlem
-
15:49MANAS
Yüzde -7.54 oranında düşüşle 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 534, 134 adet işlem