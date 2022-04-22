***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.04.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin AYDIN seçilmiştir. Sn. Temel Tayyar YEŞİL ise Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022903BIST