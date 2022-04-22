***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 14:35
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.04.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin AYDIN seçilmiştir. Sn. Temel Tayyar YEŞİL ise Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022903
BIST
14:572.549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -8,13
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.542
14:5714,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0393
|Açılış
|: 14,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
14:5715,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0109
|Açılış
|: 15,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
14:57917,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,12
|Açılış
|: 917,43
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler14:57
|TIRE
|13,90
|101.867.004
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.492.703
|% 9,95
|
|BMSCH
|8,67
|113.107.313
|% 7,97
|
|KUTPO
|52,20
|174.809.023
|% 7,23
|
|OLMK
|8,39
|34.052.684
|% -7,19
|
|MANAS
|24,72
|35.358.826
|% -6,86
|
|TDGYO
|7,94
|23.596.144
|% -6,48
|
|MMCAS
|2,99
|477.712
|% -5,38
|
|ATLAS
|1,49
|2.614.352
|% -5,10
|
|THYAO
|40,38
|2.763.376.431
|% 0,50
|
|ASELS
|28,42
|2.035.685.418
|% -0,35
|
|SISE
|18,47
|1.807.448.020
|% 1,04
|
|GARAN
|14,53
|1.663.078.532
|% 0,28
|
|PETKM
|10,72
|1.198.483.857
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,05
|1.091.068.771
|% -1,61
|
|ODAS
|2,65
|748.010.261
|% 4,74
|
|TSKB
|2,09
|422.123.668
|% 0,97
|
|YKBNK
|5,32
|852.248.154
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,21
|143.854.435
|% 0,00
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7384
|14,7419
|% 0,27
|
|Euro
|15,9378
|15,9604
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,9624
|19,0575
|% -0,71
|
|Frank
|15,3767
|15,4694
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9189
|3,9385
|% 0,26
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-15,38
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,47
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.077
|6.229
|-1,42
|
|Yarım
|2.937
|3.013
|-0,68
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|-0,35
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,01
|
Seans Raporu
14:57
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15:12MANAS
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15:08XU030
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15:08XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 25, 709.00 milyon TL de
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15:08ATLAS
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