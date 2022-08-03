***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Bağcı Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olup Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Sn. Ahmet Bağcı'nın görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Yasin Ayaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051675BIST