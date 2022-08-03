***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 22:35
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Bağcı Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olup Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Sn. Ahmet Bağcı'nın görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Yasin Ayaz Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051675
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9403
En Düşük
17,9216
18:0518,2622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2622
En Düşük
18,2123
18:051.017,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.017,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.746.294
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.112
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.983.531
|% 10,00
|
|ULUUN
|22,66
|395.932.020
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|892.946
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.387.113
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|326.802.307
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|138.186.918
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.154.727
|% -9,86
|
|BRKO
|2,16
|5.901.756
|% -8,09
|
|THYAO
|55,00
|7.188.218.931
|% 5,06
|
|SISE
|23,28
|2.927.336.536
|% 1,84
|
|SASA
|49,84
|1.937.136.096
|% 3,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.456.224
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|811.881.391
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.239.007.484
|% 2,29
|
|ODAS
|4,14
|902.950.638
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,48
|270.341.533
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9324
|17,9347
|% 0,04
|
|Euro
|18,2233
|18,2618
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,7251
|21,8341
|% -0,11
|
|Frank
|18,6059
|18,7180
|% -0,29
|
|Riyal
|4,7564
|4,7803
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-0,28
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.822
|6.903
|47,00
|
|Yarım
|3.324
|3.375
|23,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.687
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|97,19
|97,19
|-3,35
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA