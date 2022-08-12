***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Hüseyin Bağrıyanık ve İşletme ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Mahmut Karaman 12.08.2022 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmışlardır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055202BIST