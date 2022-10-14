***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.02.2021 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamasıyla İskenderun'daki mevcut NPK tesisimizin modernize edilerek kapasite artışına gidileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.İlgili yatırım revize edilerek, İskenderun Sarıseki Tesislerimize Sıvı ve Toz Gübre üretim tesisi kurulması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072321BIST