***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. fıkrası kapsamında doğrudan Mali İşler Direktörlüğü'ne bağlı olarak çalışacak ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Sn. Kadir BUDAK şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiKadir BUDAKYatırımcı ve İştirak İlişkileri YöneticisiTel: 0216 468 51 73E-posta: ir@gubretas.com.trKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111490BIST