Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.04.2023 10:11
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2023 - 2024 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş ile işveren sendikası KİPLAS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde Petrol-İş sendikası tarafından 12.05.2023 tarihinde başlatılmak üzere Kocaeli Yarımca Tesislerimizde grev uygulama kararı alındığı işveren sendikamıza iletilmiştir.
  
Süreçle ilgili görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141058


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:244.825
Değişim :  -1,35% |  -65,85
Açılış :  4.886  
Önceki Kapanış :  4.891  
En Yüksek
4.901 En Düşük
4.819
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:24
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 8,11 26.997.611 % 9,89  
CMBTN 585,20 80.077.389 % 8,79  
IHAAS 171,30 20.576.195 % 8,69  
ULAS 12,00 2.054.330 % 6,95  
BURCE 76,35 76.289.951 % 6,78  
daha fazla
12:24 Alış Satış %  
Dolar 19,4257 19,4321 % 0,04  
Euro 21,4646 21,4834 % 0,80  
Sterlin 24,1669 24,2881 % 0,55  
Frank 21,7695 21,9007 % 0,38  
Riyal 5,1639 5,1898 % 0,02  
daha fazla
12:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.999 2.000 2,18  
Altın Gr. 1.248 1.248 0,92  
Cumhuriyet 9.078 9.215 88,00  
Tam 9.117 9.289 0,00  
Yarım 4.453 4.548 13,00  
Çeyrek 2.226 2.288 7,00  
Gümüş.Ons 25,00 25,02 -0,01  
Gümüş Gr. 15,59 15,60 -0,03  
B. Petrol 80,95 80,95 0,36  
Seans Raporu 12:24
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru