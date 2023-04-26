***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 10:11
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 - 2024 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş ile işveren sendikası KİPLAS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde Petrol-İş sendikası tarafından 12.05.2023 tarihinde başlatılmak üzere Kocaeli Yarımca Tesislerimizde grev uygulama kararı alındığı işveren sendikamıza iletilmiştir.
Süreçle ilgili görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141058
BIST
12:244.825
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -65,85
|Açılış
|: 4.886
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|Önceki Kapanış
|: 4.891
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4.901
En Düşük
4.819
12:2419,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 20,3650
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|Önceki Kapanış
|: 20,4000
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19,4925
En Düşük
19,4034
12:2421,4834
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|: 1.247,10
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1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MIPAZ
|8,11
|26.997.611
|% 9,89
|
|CMBTN
|585,20
|80.077.389
|% 8,79
|
|IHAAS
|171,30
|20.576.195
|% 8,69
|
|ULAS
|12,00
|2.054.330
|% 6,95
|
|BURCE
|76,35
|76.289.951
|% 6,78
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|IMASM
|33,80
|175.960.435
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,80
|1.634.522.456
|% -1,22
|
|THYAO
|131,00
|1.541.449.824
|% -2,02
|
|EREGL
|33,46
|1.143.714.281
|% -2,05
|
|KOZAL
|20,48
|859.086.624
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,70
|795.612.767
|% -4,23
|
|EKGYO
|6,36
|325.669.276
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,44
|558.862.954
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,88
|415.835.509
|% -0,20
|
|KOZAL
|20,48
|859.086.624
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,80
|1.634.522.456
|% -1,22
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4257
|19,4321
|% 0,04
|
|Euro
|21,4646
|21,4834
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,1669
|24,2881
|% 0,55
|
|Frank
|21,7695
|21,9007
|% 0,38
|
|Riyal
|5,1639
|5,1898
|% 0,02
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,18
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,92
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.453
|4.548
|13,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,95
|80,95
|0,36
|