***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 - 2024 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş ile işveren sendikası KİPLAS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde Petrol-İş sendikası tarafından 12.05.2023 tarihinde başlatılmak üzere Kocaeli Yarımca Tesislerimizde grev uygulama kararı alındığı işveren sendikamıza iletilmiştir.Süreçle ilgili görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141058BIST