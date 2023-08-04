Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2023 15:12
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 27.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarihli ve 21-38/543-M sayılı kararı doğrultusunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Kanun'un 41. maddesi kapsamında şirketimize soruşturma açılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. 
Şirketimize bugün tebliğ edilen Rekabet Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli, 23-36/670-226 sayılı kararıyla
  - şirketimiz tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilmediği, 
  - dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı, 
  - gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolunun açık olduğu
hususları şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180756


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:397.387
Değişim :  2,29% |  165,47
Açılış :  7.257  
Önceki Kapanış :  7.222  
En Düşük
7.205 En Yüksek
7.427
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIENY 68,75 1.357.754.694 % 10,00  
ETYAT 8,91 10.312.552 % 10,00  
RAYSG 43,56 39.518.185 % 10,00  
CMENT 81,40 1.419.779 % 10,00  
KLSER 48,66 754.408.716 % 9,99  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Dolar 26,9768 27,0065 % 0,22  
Euro 29,7622 29,7868 % 0,89  
Sterlin 34,3401 34,5123 % 0,55  
Frank 30,8642 31,0502 % 0,51  
Riyal 7,1734 7,2093 % 0,13  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 8,44  
Altın Gr. 1.686 1.687 10,21  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.997 11.081 -23,00  
Yarım 5.503 5.566 -12,00  
Çeyrek 2.751 2.783 -6,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,66 0,08  
Gümüş Gr. 20,51 20,53 0,10  
B. Petrol 85,58 85,58 0,44  
Seans Raporu 17:33
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru