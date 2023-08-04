***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 15:12
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.08.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Rekabet Kurulu'nun 12.08.2021 tarihli ve 21-38/543-M sayılı kararı doğrultusunda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Kanun'un 41. maddesi kapsamında şirketimize soruşturma açılmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.
Şirketimize bugün tebliğ edilen Rekabet Kurulu'nun 03.08.2023 tarihli, 23-36/670-226 sayılı kararıyla
- şirketimiz tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilmediği,
- dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı,
- gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde yargı yolunun açık olduğu
hususları şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180756
BIST