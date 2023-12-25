***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 22:05
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Geçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da Şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüş ile ilgili olarak yatırımcılardan yoğun sorular gelmektedir. Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229117
BIST
'
18:057.265
En Düşük
|Değişim
|: -3,87%
|| -292,69
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.208
En Yüksek
7.527
18:0529,2314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0794
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,2314
En Düşük
29,1750
18:0532,2576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2343
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,2576
En Düşük
32,0232
18:051.927,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.927,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.927,41
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|52,00
|56.024.825
|% 9,89
|
|MTRYO
|6,37
|2.052.917
|% 7,78
|
|PRZMA
|32,72
|75.432.350
|% 7,28
|
|BJKAS
|46,96
|32.720.570
|% 6,73
|
|ERSU
|9,93
|20.705.702
|% 5,19
|
|SKBNK
|5,67
|226.221.991
|% -10,00
|
|TABGD
|99,00
|372.869.544
|% -10,00
|
|QNBFB
|270,00
|7.506.145
|% -10,00
|
|BRYAT
|2.089,00
|163.503.830
|% -10,00
|
|KLNMA
|27,90
|7.035.439
|% -10,00
|
|THYAO
|226,20
|3.864.989.289
|% -2,92
|
|TUPRS
|139,00
|3.707.156.674
|% -4,01
|
|KBORU
|46,40
|2.172.927.785
|% -1,65
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|AKBNK
|38,04
|1.954.087.273
|% -2,86
|
|EKGYO
|6,91
|731.254.121
|% -2,40
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|YKBNK
|20,06
|1.708.032.966
|% -1,96
|
|ZOREN
|4,04
|335.571.662
|% -6,26
|
|BEGYO
|2,80
|226.557.977
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1854
|29,2314
|% 0,27
|
|Euro
|32,2355
|32,2576
|% 0,73
|
|Sterlin
|36,9263
|37,1115
|% -0,19
|
|Frank
|33,9531
|34,1576
|% -0,16
|
|Riyal
|7,7561
|7,7950
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YESIL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 581, 333 adet işlem
-
17:58FLAP
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 390 adet işlem
-
17:57AVGYO
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 163 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, FROTO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 12 kaybederek (% -3.81 ) 6, 439