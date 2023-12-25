***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGeçen haftadan bu yana Borsa İstanbul'da Şirket paylarımızın fiyatında yaşanan düşüş ile ilgili olarak yatırımcılardan yoğun sorular gelmektedir. Şirketimiz pay değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz olağan rutin faaliyetlerine devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229117BIST