***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 21:34
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.2.8. sayılı maddesi uyarınca, şirketimizin hâlihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi, 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak ve toplam sorumluluk limiti şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde güncellenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266062
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1522
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0961
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.341,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,24
|Açılış
|: 2.341,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0135
|32,0515
|% -0,39
|
|Euro
|34,4460
|34,5370
|% -0,40
|
|Sterlin
|40,5277
|40,7309
|% 0,37
|
|Frank
|35,4897
|35,6676
|% -0,24
|
|Riyal
|8,5964
|8,6395
|% 0,22
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,98
|26,02
|% 0,66
|
|Platin
|922,93
|924,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,84
|1.002,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,01
|89,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.273,23
|2.273,54
|% 0,66
|