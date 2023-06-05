***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 334.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.336.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGUBRF, TRAGUBRF91E2 334.000.000 1.002.000.000,000 300,00000 GUBRF, TRAGUBRF91E2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 334.000.000 1.002.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.002.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.06.2023SPK Başvuru Tarihi 02.06.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 334.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde %300 oranında artışla 1.336.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 1.002.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin- ihraç belgesinin onaylanması,- Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi,hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 7. Madde - Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155946BIST