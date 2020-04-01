***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2020 19:43
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Razi Petrochemical Co. Kimyevi Gübre ve Gübre Hammaddeleri Üretimi 2800000000000 1368698169000 IRR 48,88 Bağlı Ortaklık
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Gümüş Platin gibi Değerli Metal Madenciliği 550000 550000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. Zirai İlaç Üretimi ve Satışı 16000000 6400000 TRY 40,00 İştirak
Tarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. Bilişim Teknolojileri 9500000 1.498.845,25 TRY 15,78 Finansal Varlık
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834001
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0830
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7001
En Düşük
6,6108
18:057,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0277
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05340,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 5,20
|Açılış
|: 340,97
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,27
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.706.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2748
|8,3163
|% 1,06
|
|Frank
|6,8920
|6,9335
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7743
|1,7832
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|7,08
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,19
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,89
|13,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|25,06
|25,06
|-1,29
|
Seans Raporu
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-
17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
-
17:59BURVA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 710 adet işlem
-
17:58PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
-
17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026