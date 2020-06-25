***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFAHRETTİN POYRAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 19.12.2017 İcrada Görevli Değil Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET BAĞCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye DeğilSELAHATTİN KÜLCÜ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.03.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM YUMAKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.10.2016 İcrada Görevli Genel Müdür/Genel Müdür Vekili/Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET TUNÇAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET OKAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 02.05.2019 İcrada Görevli Değil Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMURAT YAŞA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2017 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiVAHİT KİRİŞCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.06.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852991BIST