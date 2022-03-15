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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.03.2022 09:11
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Karakaya Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi 02.03.2020 (0216) 468 51 73 ckarakaya@gubretas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 210872 / 702085 / 602151 / 307866




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010477


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 24,30 13.800.538 % 0,00  
ADEL 25,86 5.189.342 % 0,00  
ADESE 0,71 91.316.643 % 0,00  
AEFES 22,40 53.826.881 % 0,00  
AKFGY 2,52 42.150.925 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7765 14,7881 % 0,06  
Euro 16,2264 16,2769 % 0,55  
Sterlin 19,2542 19,3508 % 0,42  
Frank 15,6944 15,7889 % 0,02  
Riyal 3,9356 3,9554 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 -24,30  
Altın Gr. 919 919 -8,68  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 24,66 24,68 -0,38  
Gümüş Gr. 11,76 11,79 -0,13  
B. Petrol 103 103 -4,40  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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