***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.03.2022 09:11
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağlar Karakaya Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi 02.03.2020 (0216) 468 51 73 ckarakaya@gubretas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı 210872 / 702085 / 602151 / 307866
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010477
BIST
18:052.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.093
En Düşük
2.066
18:0514,7881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0082
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8454
En Düşük
14,7660
18:0516,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0886
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3257
En Düşük
16,1706
18:05919,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -8,36
|Açılış
|: 919,56
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
917,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|24,30
|13.800.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,86
|5.189.342
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|91.316.643
|% 0,00
|
|AEFES
|22,40
|53.826.881
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,52
|42.150.925
|% 0,00
|
|ACSEL
|24,30
|13.800.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,86
|5.189.342
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|91.316.643
|% 0,00
|
|AEFES
|22,40
|53.826.881
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,52
|42.150.925
|% 0,00
|
|THYAO
|26,62
|2.966.573.159
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,00
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 0,00
|
|KCHOL
|33,96
|1.587.702.966
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,78
|1.564.788.902
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,33
|931.799.807
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|851.178.930
|% 0,00
|
|PETKM
|8,43
|1.662.224.290
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|271.550.090
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|1.739.201.424
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7765
|14,7881
|% 0,06
|
|Euro
|16,2264
|16,2769
|% 0,55
|
|Sterlin
|19,2542
|19,3508
|% 0,42
|
|Frank
|15,6944
|15,7889
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9356
|3,9554
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-24,30
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-8,68
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,79
|-0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|-4,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866