***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.06.2022 14:04
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
GENEL MÜDÜRLÜK İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 - 30 - 31 +90 (216) 468 50 50 +90 (216) 407 10 11
YARIMCA TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Atalar Mahallesi Hayat Sokak No: 30 41740 Körfez / KOCAELİ +90 (262) 528 46 40 +90 (262) 528 21 31
İZMİR TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Mah. Atatürk Cad.No: 28 Aliağa / İZMİR +90 (232) 627 91 59 +90 (232) 627 91 59
FOÇA TESİSLERİ Bağarası Köyü Hacıveli Mh. Foça-İzmir Karayolu No: 401 Foça / İZMİR +90 (232) 822 81 48
İSKENDERUN TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. 12 Eylül Caddesi E-5 Karayolu Altı No: 1 İskenderun / HATAY +90 (326) 656 22 88 +90 (326) 656 22 80
İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emek Mah. Kazakistan Cad. (4. Cadde) No: 139 Çankaya / ANKARA +90 (312) 212 75 75 +90 (312) 231 92 99
BATI AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulvarı, Çam Plaza, No:19 Daire:3 Muratpaşa/ANTALYA +90 (242) 311 43 73-83 +90 (242) 311 43 93
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kayapınar Mah. Urfa Yolu 3. km DİYARBAKIR +90 (412) 251 12 46 / +90 (412) 251 15 46 +90 (412) 251 18 55
DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. Atatürk Cad. No:6 Sarıseki İskenderun / HATAY +90 (326) 626 14 42-44-49-50 +90 (326) 626 14 50
EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
18:102.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 2.510
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0
En Düşük
0
18:1017,2020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0596
|Açılış
|: 17,2400
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|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2960
En Düşük
17,1960
18:1017,9994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,0000
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,0792
En Düşük
17,9666
18:101.013,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.013,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ISCTR
|11,19
|1.160.751.227
|% 122,22
|
|YGGYO
|28,74
|6.926.251
|% 50,00
|
|SARKY
|19,99
|28.948.174
|% 33,33
|
|CUSAN
|10,46
|11.336.939
|% 4,44
|
|ARZUM
|18,23
|57.863.271
|% 2,62
|
|ULKER
|15,34
|15.569.049
|% 0,00
|
|TTRAK
|227,20
|46.567.672
|% 0,00
|
|SEKFK
|5,59
|9.900.791
|% 0,00
|
|RYSAS
|9,20
|54.474.427
|% 0,00
|
|YATAS
|14,32
|32.890.091
|% 0,00
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,00
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% 0,00
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% 0,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,00
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2004
|17,2114
|% -0,29
|
|Euro
|17,9694
|18,0067
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,9253
|21,0302
|% 0,27
|
|Frank
|17,2586
|17,3626
|% 0,14
|
|Riyal
|4,5797
|4,6027
|% -0,11
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|10,82
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.708
|6.825
|7,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|3,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.669
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,31
|21,34
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|0,09
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,90
|