***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksGENEL MÜDÜRLÜK İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 - 30 - 31 +90 (216) 468 50 50 +90 (216) 407 10 11YARIMCA TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Atalar Mahallesi Hayat Sokak No: 30 41740 Körfez / KOCAELİ +90 (262) 528 46 40 +90 (262) 528 21 31İZMİR TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Mah. Atatürk Cad.No: 28 Aliağa / İZMİR +90 (232) 627 91 59 +90 (232) 627 91 59FOÇA TESİSLERİ Bağarası Köyü Hacıveli Mh. Foça-İzmir Karayolu No: 401 Foça / İZMİR +90 (232) 822 81 48İSKENDERUN TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. 12 Eylül Caddesi E-5 Karayolu Altı No: 1 İskenderun / HATAY +90 (326) 656 22 88 +90 (326) 656 22 80İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emek Mah. Kazakistan Cad. (4. Cadde) No: 139 Çankaya / ANKARA +90 (312) 212 75 75 +90 (312) 231 92 99BATI AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulvarı, Çam Plaza, No:19 Daire:3 Muratpaşa/ANTALYA +90 (242) 311 43 73-83 +90 (242) 311 43 93GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kayapınar Mah. Urfa Yolu 3. km DİYARBAKIR +90 (412) 251 12 46 / +90 (412) 251 15 46 +90 (412) 251 18 55DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. Atatürk Cad. No:6 Sarıseki İskenderun / HATAY +90 (326) 626 14 42-44-49-50 +90 (326) 626 14 50EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ