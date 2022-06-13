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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.06.2022 14:04
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
GENEL MÜDÜRLÜK İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 - 30 - 31 +90 (216) 468 50 50 +90 (216) 407 10 11
YARIMCA TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Atalar Mahallesi Hayat Sokak No: 30 41740 Körfez / KOCAELİ +90 (262) 528 46 40 +90 (262) 528 21 31
İZMİR TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Mah. Atatürk Cad.No: 28 Aliağa / İZMİR +90 (232) 627 91 59 +90 (232) 627 91 59
FOÇA TESİSLERİ Bağarası Köyü Hacıveli Mh. Foça-İzmir Karayolu No: 401 Foça / İZMİR +90 (232) 822 81 48
İSKENDERUN TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. 12 Eylül Caddesi E-5 Karayolu Altı No: 1 İskenderun / HATAY +90 (326) 656 22 88 +90 (326) 656 22 80
İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emek Mah. Kazakistan Cad. (4. Cadde) No: 139 Çankaya / ANKARA +90 (312) 212 75 75 +90 (312) 231 92 99
BATI AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulvarı, Çam Plaza, No:19 Daire:3 Muratpaşa/ANTALYA +90 (242) 311 43 73-83 +90 (242) 311 43 93
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kayapınar Mah. Urfa Yolu 3. km DİYARBAKIR +90 (412) 251 12 46 / +90 (412) 251 15 46 +90 (412) 251 18 55
DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. Atatürk Cad. No:6 Sarıseki İskenderun / HATAY +90 (326) 626 14 42-44-49-50 +90 (326) 626 14 50
EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISCTR 11,19 1.160.751.227 % 122,22  
YGGYO 28,74 6.926.251 % 50,00  
SARKY 19,99 28.948.174 % 33,33  
CUSAN 10,46 11.336.939 % 4,44  
ARZUM 18,23 57.863.271 % 2,62  
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Dolar 17,2004 17,2114 % -0,29  
Euro 17,9694 18,0067 % 0,08  
Sterlin 20,9253 21,0302 % 0,27  
Frank 17,2586 17,3626 % 0,14  
Riyal 4,5797 4,6027 % -0,11  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.830 10,82  
Altın Gr. 1.013 1.013 3,93  
Cumhuriyet 6.748 6.850 -57,00  
Tam 6.708 6.825 7,00  
Yarım 3.293 3.338 3,00  
Çeyrek 1.650 1.669 2,00  
Gümüş.Ons 21,31 21,34 0,25  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 0,09  
B. Petrol 123 123 0,90  
Seans Raporu 18:10
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