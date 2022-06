***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksGENEL MÜDÜRLÜK İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 - 30 - 31 +90 (216) 468 50 50 +90 (216) 407 10 11YARIMCA TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Atalar Mahallesi Hayat Sokak No: 30 41740 Körfez / KOCAELİ +90 (262) 528 46 40 +90 (262) 528 21 31İZMİR TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Mah. Atatürk Cad.No: 28 Aliağa / İZMİR +90 (232) 627 91 59 +90 (232) 627 91 59FOÇA TESİSLERİ Bağarası Köyü Hacıveli Mh. Foça-İzmir Karayolu No: 401 Foça / İZMİR +90 (232) 822 81 48İSKENDERUN TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. 12 Eylül Caddesi E-5 Karayolu Altı No: 1 İskenderun / HATAY +90 (326) 656 22 88 +90 (326) 656 22 80İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emek Mah. Kazakistan Cad. (4. Cadde) No: 139 Çankaya / ANKARA +90 (312) 212 75 75 +90 (312) 231 92 99BATI AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulvarı, Çam Plaza, No:19 Daire:3 Muratpaşa/ANTALYA +90 (242) 311 43 73-83 +90 (242) 311 43 93GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kayapınar Mah. Urfa Yolu 3. km DİYARBAKIR +90 (412) 251 12 46 / +90 (412) 251 15 46 +90 (412) 251 18 55DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. Atatürk Cad. No:6 Sarıseki İskenderun / HATAY +90 (326) 626 14 42-44-49-50 +90 (326) 626 14 50EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kırlar Mevkii Fatih Mah. Atatürk Cad. Helvacı - Aliağa / İZMİR +90 (232) 627 91 59 +90 (232) 627 91 60KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kamalı Mah. 4043 Sok. No.1/A Atakum / SAMSUN +90 (362) 266 40 10 +90 (362) 266 68 25GAP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ulubağ Mh. Recep Tayyip Erdoğan Blv. Tarım Kredi St. No.305/5 Haliliye / ŞANLIURFA +90 (414) 341 08 08 +90 (414) 381 08 10MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Hürriyet Mah. Dekanlar Sk. No: 2 Yaşam Plaza Kat:1 D:2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ +90 (282) 262 76 50 / +90 (282) 262 47 94 +90 (282) 262 98 51Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilAYTAÇ ONKUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET BAĞCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye DeğilADNAN GÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA HAMARAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYTAÇ ONKUN Genel Müdür Vekili YöneticiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiRazi Petrochemical Co. Kimyevi Gübre ve Gübre Hammaddeleri Üretimi 2800000000000 1368698169000 IRR 48,88 Bağlı OrtaklıkGübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Gümüş Platin gibi Değerli Metal Madenciliği 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. Zirai İlaç Üretimi ve Satışı 16000000 6400000 TRY 40,00 İştirakTarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. Bilişim Teknolojileri 9500000 1.498.845,25 TRY 15,78 Finansal VarlıkTRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036913BIST