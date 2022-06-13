***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.06.2022 14:04
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
GENEL MÜDÜRLÜK İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 - 30 - 31 +90 (216) 468 50 50 +90 (216) 407 10 11
YARIMCA TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Atalar Mahallesi Hayat Sokak No: 30 41740 Körfez / KOCAELİ +90 (262) 528 46 40 +90 (262) 528 21 31
İZMİR TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Mah. Atatürk Cad.No: 28 Aliağa / İZMİR +90 (232) 627 91 59 +90 (232) 627 91 59
FOÇA TESİSLERİ Bağarası Köyü Hacıveli Mh. Foça-İzmir Karayolu No: 401 Foça / İZMİR +90 (232) 822 81 48
İSKENDERUN TESİSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. 12 Eylül Caddesi E-5 Karayolu Altı No: 1 İskenderun / HATAY +90 (326) 656 22 88 +90 (326) 656 22 80
İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Emek Mah. Kazakistan Cad. (4. Cadde) No: 139 Çankaya / ANKARA +90 (312) 212 75 75 +90 (312) 231 92 99
BATI AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulvarı, Çam Plaza, No:19 Daire:3 Muratpaşa/ANTALYA +90 (242) 311 43 73-83 +90 (242) 311 43 93
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kayapınar Mah. Urfa Yolu 3. km DİYARBAKIR +90 (412) 251 12 46 / +90 (412) 251 15 46 +90 (412) 251 18 55
DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Sarıseki Mah. Atatürk Cad. No:6 Sarıseki İskenderun / HATAY +90 (326) 626 14 42-44-49-50 +90 (326) 626 14 50
EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kırlar Mevkii Fatih Mah. Atatürk Cad. Helvacı - Aliağa / İZMİR +90 (232) 627 91 59 +90 (232) 627 91 60
KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Kamalı Mah. 4043 Sok. No.1/A Atakum / SAMSUN +90 (362) 266 40 10 +90 (362) 266 68 25
GAP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Ulubağ Mh. Recep Tayyip Erdoğan Blv. Tarım Kredi St. No.305/5 Haliliye / ŞANLIURFA +90 (414) 341 08 08 +90 (414) 381 08 10
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Hürriyet Mah. Dekanlar Sk. No: 2 Yaşam Plaza Kat:1 D:2 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ +90 (282) 262 76 50 / +90 (282) 262 47 94 +90 (282) 262 98 51
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
AYTAÇ ONKUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET BAĞCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil
ADNAN GÜN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA HAMARAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYTAÇ ONKUN Genel Müdür Vekili Yönetici
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Razi Petrochemical Co. Kimyevi Gübre ve Gübre Hammaddeleri Üretimi 2800000000000 1368698169000 IRR 48,88 Bağlı Ortaklık
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Gümüş Platin gibi Değerli Metal Madenciliği 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş. Zirai İlaç Üretimi ve Satışı 16000000 6400000 TRY 40,00 İştirak
Tarnet Tar. Kr. Bil. San. Tic. A.Ş. Bilişim Teknolojileri 9500000 1.498.845,25 TRY 15,78 Finansal Varlık
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036913
BIST