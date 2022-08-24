***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2022 17:25
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HÜSEYİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
AYTAÇ ONKUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
YASİN AYAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 03.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA HAMARAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır
HASAN DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058156
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
17:5918,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1566
En Düşük
17,9977
17:591.020,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.020,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1409
|18,1616
|% 0,29
|
|Euro
|18,0895
|18,1083
|% 0,22
|
|Sterlin
|21,3439
|21,4510
|% -0,10
|
|Frank
|18,7177
|18,8305
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8164
|4,8406
|% 0,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|0,89
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,39
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.839
|6.903
|-13,00
|
|Yarım
|3.332
|3.374
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,05
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,43
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
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