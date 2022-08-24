***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜSEYİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilAYTAÇ ONKUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 10.06.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilYASİN AYAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 03.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA HAMARAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye HayırHASAN DURSUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 19.08.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058156BIST