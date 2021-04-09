***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
09.04.2021 10:44
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli,
1) Denetimden Sorumlu Komite'de Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT (Başkan), Sn. Murat YAŞA ve Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin yer almasına,
2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn.Murat YAŞA (Başkan), Sn.Doç.Dr. Zeynep Müjde SAKAR ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Kıdemli Uzmanı Sn.Çağlar KARAKAYA'nın yer almasına,
3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ (Başkan), Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT ve Risk, Süreç ve Kalite Yönetimi Müdürü Sn. Dr. Ertuğrul KÖSE'nin yer almasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926010
BIST
12:081.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -8,20
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:088,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:089,6913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0254
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:08457,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,94
|Açılış
|: 457,31
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:06
|TUREX
|14,52
|189.239
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.801.907
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|371.730
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.207.890
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.266.454
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.358.388
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.907.075
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|EREGL
|16,10
|433.931.141
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,42
|259.535.760
|% -0,13
|
|JANTS
|879,10
|256.843.522
|% 3,42
|
|GARAN
|6,74
|200.012.961
|% -0,30
|
|ITTFH
|2,90
|190.775.305
|% 9,85
|
|EKGYO
|1,92
|93.280.733
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|182.347.657
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,30
|155.037.021
|% -1,79
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1405
|8,1444
|% 0,15
|
|Euro
|9,6856
|9,6913
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1371
|11,1929
|% -0,04
|
|Frank
|8,7673
|8,8201
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% 0,16
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,21
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,51
|
Seans Raporu
12:06
daha fazla
-
12:22XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 5, 202.00 milyon TL de
-
12:20YGYO
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 481, 603 adet işlem
-
12:18MRGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 649, 382 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, PGSUS, DOHOL
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, HALKB, VAKBN