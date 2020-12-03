***GUBRF*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









larTakasbank Ödünç Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere GUBRF.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (03/12/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891146BIST