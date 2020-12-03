***GUBRF*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
03.12.2020 11:48
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Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere GUBRF.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (03/12/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891146
BIST
13:051.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,96
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.330
En Düşük
1.316
13:057,8337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8214
13:059,5036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
13:05462,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,66
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler13:05
|INVEO
|34,98
|26.154.783
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|770.060
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|342.049.496
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|512.327.726
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.965.649
|% 9,91
|
|SNKRN
|5,70
|693.654
|% -9,95
|
|ORMA
|11,65
|172.643
|% -9,76
|
|KERVN
|1,13
|2.902.990
|% -9,60
|
|EMNIS
|23,10
|76.269
|% -7,60
|
|EUYO
|5,36
|1.969.892
|% -6,46
|
|TSKB
|2,10
|1.615.744.569
|% -6,25
|
|GARAN
|9,20
|1.317.664.256
|% -0,22
|
|DOHOL
|2,87
|1.011.973.501
|% 9,54
|
|PETKM
|4,35
|966.251.486
|% 2,84
|
|THYAO
|12,29
|819.383.106
|% 0,33
|
|TSKB
|2,10
|1.615.744.569
|% -6,25
|
|DOHOL
|2,87
|1.011.973.501
|% 9,54
|
|PETKM
|4,35
|966.251.486
|% 2,84
|
|EKGYO
|2,20
|410.232.854
|% 1,38
|
|CEMAS
|2,54
|424.580.705
|% 2,42
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8313
|7,8337
|% -0,35
|
|Euro
|9,4923
|9,5036
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,4701
|10,5227
|% -0,06
|
|Frank
|8,7265
|8,7791
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0816
|2,0921
|% -0,38
|
|13:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|9,56
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|35,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|34,38
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|16,62
|
|Çeyrek
|742
|759
|8,32
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,00
|
|B. Petrol
|48,06
|48,06
|-0,19
|