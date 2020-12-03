Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GUBRF*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi

03.12.2020 11:48


lar

Takasbank Ödünç Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere GUBRF.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (03/12/2020) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891146


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:051.329
Değişim :  0,30% |  3,96
Açılış :  1.328  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
1.330 En Düşük
1.316
BIST En Aktif Hisseler13:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 34,98 26.154.783 % 10,00  
UFUK 16,28 770.060 % 10,00  
TSPOR 5,07 342.049.496 % 9,98  
SELEC 16,67 512.327.726 % 9,96  
RYGYO 6,10 93.965.649 % 9,91  
daha fazla
13:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8313 7,8337 % -0,35  
Euro 9,4923 9,5036 % -0,14  
Sterlin 10,4701 10,5227 % -0,06  
Frank 8,7265 8,7791 % -0,17  
Riyal 2,0816 2,0921 % -0,38  
daha fazla
13:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 9,56  
Altın Gr. 464 464 1,51  
Cumhuriyet 3.074 3.120 35,00  
Tam 3.062 3.139 34,38  
Yarım 1.480 1.518 16,62  
Çeyrek 742 759 8,32  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 0,09  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,00  
B. Petrol 48,06 48,06 -0,19  
Seans Raporu 13:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru