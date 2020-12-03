***GUBRF*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
03.12.2020 14:53
***GUBRF*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/12/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
Takasbank Ödünç Pay Piyasası
Takas Tarihi
03/12/2020
Açıklamalar
GUBRF.TE sırasındaki temerrüt işlemi 03/12/2020 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891164
BIST
15:281.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
15:287,8174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0442
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8007
15:289,5023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0147
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4805
15:28462,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 462,62
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler15:26
|INVEO
|34,98
|26.877.085
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|343.341.104
|% 9,98
|
|SILVR
|5,18
|90.101.883
|% 9,98
|
|AKMGY
|66,20
|17.930.829
|% 9,97
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TDGYO
|14,15
|6.648.060
|% -7,15
|
|TSKB
|2,09
|2.064.646.011
|% -6,70
|
|GARAN
|9,21
|1.733.984.519
|% -0,11
|
|PETKM
|4,37
|1.372.981.362
|% 3,31
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.555.926
|% 9,92
|
|THYAO
|12,29
|1.035.986.516
|% 0,33
|
|TSKB
|2,09
|2.064.646.011
|% -6,70
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.555.926
|% 9,92
|
|EKGYO
|2,20
|710.641.797
|% 1,38
|
|PETKM
|4,37
|1.372.981.362
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,09
|976.135.143
|% 0,79
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8075
|7,8128
|% -0,62
|
|Euro
|9,4862
|9,4969
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,4770
|10,5296
|% 0,01
|
|Frank
|8,7227
|8,7752
|% -0,21
|
|Riyal
|2,0767
|2,0871
|% -0,61
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|13,97
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|39,00
|
|Tam
|3.063
|3.140
|35,30
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|17,07
|
|Çeyrek
|742
|759
|8,54
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|0,00
|
|B. Petrol
|47,97
|47,97
|-0,28
|
Seans Raporu
15:26
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-
15:40NUHCM
Yüzde 7.39 oranında artışla 52.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 146, 873 adet işlem
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15:38IHLAS
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 561, 514 adet işlem
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15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, ISCTR, YKBNK
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15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8 artarak (% 0.67 ) 1, 202
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOHOL, INVEO, AKMGY, HLGYO, RYGYO, UFUK, TSPOR, UMPAS, TKNSA, PAMEL