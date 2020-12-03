***GUBRF*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***GUBRF*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [GUBRF]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/12/2020Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarTakasbank Ödünç Pay PiyasasıTakas Tarihi03/12/2020AçıklamalarGUBRF.TE sırasındaki temerrüt işlemi 03/12/2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891164BIST