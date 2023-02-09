***GUG* *ALA* *GJS* *ZVE* *ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 17:08
***GUG******ALA******GJS******ZVE******ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [ZVE, ZVD, GJS, GUG]
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimiz 27.01.2023 tarih ve 2023/8 Nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Seçimi" başlıklı yazısı uyarınca, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu aşağıda belirtilen gayrimenkul yatırım fonlarının 2023 yılı faaliyet dönemi için gayrimenkul değerleme kuruluşu olarak ATAK Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. -Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVE) -Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVD) -Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Fonu (GJS) -Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Güney Gayrimenkul Yatırım Fonu (GUG) Saygılarımızla, ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112311
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0632
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,15
|Açılış
|: 1.129,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8226
|18,8265
|% -0,01
|
|Euro
|20,2250
|20,2314
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7606
|22,8748
|% 0,47
|
|Frank
|20,3417
|20,4642
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0009
|5,0260
|% -0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|-5,63
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.644
|7.708
|-58,00
|
|Yarım
|3.734
|3.772
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.886
|-14,00
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,38
|-0,13
|