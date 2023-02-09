***GUG* *ALA* *GJS* *ZVE* *ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GUG******ALA******GJS******ZVE******ZVD*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ZVE, ZVD, GJS, GUG]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 27.01.2023 tarih ve 2023/8 Nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Seçimi" başlıklı yazısı uyarınca, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu aşağıda belirtilen gayrimenkul yatırım fonlarının 2023 yılı faaliyet dönemi için gayrimenkul değerleme kuruluşu olarak ATAK Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. -Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. A&AK Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVE) -Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Esta Gayrimenkul Yatırım Fonu (ZVD) -Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Fonu (GJS) -Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Güney Gayrimenkul Yatırım Fonu (GUG) Saygılarımızla, ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112311BIST