***GUH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.04.2021 15:18
***GUH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GUH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. 15/04/2021 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 15/04/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından B
16:031.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
16:038,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
16:039,6953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0127
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
16:03454,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,84
|Açılış
|: 454,17
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
458,00
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler16:03
|TRGYO
|3,85
|271.880.499
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,94
|77.029.457
|% 9,98
|
|BTCIM
|13,73
|8.152.201
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
|
|MMCAS
|5,40
|21.997
|% 8,00
|
|ITTFH
|2,34
|161.112.961
|% -10,00
|
|SNKRN
|34,20
|871.334
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|499.629.393
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.561.601
|% -9,99
|
|KRTEK
|14,63
|11.205.984
|% -9,97
|
|GARAN
|7,30
|4.823.276.626
|% 4,43
|
|EREGL
|18,26
|1.315.795.394
|% 4,22
|
|KRDMD
|7,69
|1.083.269.277
|% 3,92
|
|SASA
|46,42
|1.080.352.405
|% -0,26
|
|YKBNK
|2,19
|1.042.741.178
|% 1,86
|
|GARAN
|7,30
|4.823.276.626
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.042.741.178
|% 1,86
|
|TSKB
|1,33
|226.478.330
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,03
|800.090.302
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,86
|268.193.175
|% -0,53
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0774
|8,0814
|% 0,13
|
|Euro
|9,6835
|9,6953
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1133
|11,1690
|% 0,32
|
|Frank
|8,7150
|8,7675
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1499
|2,1607
|% 0,27
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|13,50
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|7,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|66,35
|66,35
|-0,23
|
Seans Raporu
16:03
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-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 41 artarak (% 0.92 ) 1, 470
-
16:16XU100
Endeks 1, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 20, 193.00 milyon TL de
-
16:15KRDMD
Yüzde 4.46 oranında artışla 7.73 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 142, 101 adet işlem
-
16:14METRO
Yüzde 5.97 oranında artışla 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 254, 799 adet işlem
-
16:13GARAN
Yüzde 4.43 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 661, 378, 622 adet işlem