GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2023 15:29
GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.
21.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2020-2021 YILLARINA AİT GENEL KURUL TOPLANTISI MADDE 7 'DE YER ALDIĞI ÜZERE
ŞİRKET ÜNVANININ "GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş." ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNE , DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ YER ALAN TADİL METNİNİN KABUL EDİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095204
BIST
16:155.268
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 151,09
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:1518,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:1519,7248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0396
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:151.108,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.108,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:15
|KRDMB
|16,72
|98.703.421
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.905.743
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.543.640
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|142.453.530
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.727.379
|% -10,00
|
|ADEL
|123,70
|104.690.889
|% -9,77
|
|MARTI
|5,04
|108.848.974
|% -8,03
|
|ULUFA
|6,92
|30.744.335
|% -7,36
|
|EREGL
|41,50
|9.351.342.669
|% 3,54
|
|THYAO
|139,70
|8.609.005.560
|% 3,33
|
|KRDMD
|19,25
|5.305.539.174
|% 6,94
|
|EKGYO
|9,13
|4.476.997.402
|% 7,67
|
|ENKAI
|32,94
|3.854.578.390
|% 6,12
|
|EKGYO
|9,13
|4.476.997.402
|% 7,67
|
|KRDMD
|19,25
|5.305.539.174
|% 6,94
|
|YKBNK
|10,70
|2.672.861.582
|% 2,10
|
|EREGL
|41,50
|9.351.342.669
|% 3,54
|
|SKBNK
|2,85
|608.851.828
|% 4,40
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7453
|18,7765
|% 0,07
|
|Euro
|19,6549
|19,7248
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,1977
|22,3091
|% -0,41
|
|Frank
|19,8946
|20,0145
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9773
|5,0023
|% 0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.531
|7.589
|1,00
|
|Yarım
|3.647
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,13
|0,09
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,11
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 166, 38 artarak (% 2.99 ) 5, 726
-
16:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, ASELS
-
16:30XU100
Endeks 5, 267 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 93 üstünde . İşlem hacmi 100, 621.00 milyon TL de
-
16:29UZERB
Yüzde 9.97 oranında artışla 212.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 023 adet işlem
-
16:28DGNMO
Yüzde 8.44 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 154, 329 adet işlem