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GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.01.2023 15:29
GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Diğer Hususlar
Açıklama ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.
21.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2020-2021 YILLARINA AİT GENEL KURUL TOPLANTISI MADDE 7 'DE YER ALDIĞI ÜZERE
ŞİRKET ÜNVANININ "GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş." ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNE , DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ YER ALAN TADİL METNİNİN KABUL EDİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095204


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Cumhuriyet 7.493 7.606 7,00  
Tam 7.531 7.589 1,00  
Yarım 3.647 3.710 1,00  
Çeyrek 1.829 1.855 1,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,43 0,18  
Gümüş Gr. 14,10 14,13 0,09  
B. Petrol 78,58 78,58 -0,11  
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