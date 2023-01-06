GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Diğer HususlarAçıklama ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ HK.21.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2020-2021 YILLARINA AİT GENEL KURUL TOPLANTISI MADDE 7 'DE YER ALDIĞI ÜZEREŞİRKET ÜNVANININ "GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş." ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLMESİNE , DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ YER ALAN TADİL METNİNİN KABUL EDİLMESİNE OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095204BIST