GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği









GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanGüncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.Yeni UnvanGüncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi27/12/2022AçıklamalarGüncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. olan unvanımız 27.12.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 'nde yayınlandığı üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179596BIST