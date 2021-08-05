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GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2021 16:16



GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
HATİCE DİLEK ÇİLİNGİR KÖSTEM
SİNEM ARI ÖZ
ZEYNEP OKUYAN
FATMA EBRU YÜCEL
EMİN ETHEM KUTUCULAR
KAAN BİRDAL
FERZAN ÜLGEN
SEDA AKKUŞ TECER
HASAN ERDEM TECER
ONUR ÜNAL
CEM UÇARLAR
DAMLA HARMAN
NECATİ TOLGA KIRELLİ
EMRE ÇELİK
ERTAN İSKENDER AYHAN
FATİH POLAT
ALPER EKBUL
MEHMET BAŞOL ÇENGEL
MEHMET CAN ALTINTAŞ
PINAR ŞENÇİTAK
MUSTAFA EMİN AYTAN
SEÇKİN ÖZDEMİR
METİN CANOĞULLARI
GÜLŞEN DENİZ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954989


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -42,79  
Altın Gr. 488 488 -5,73  
Cumhuriyet 3.246 3.295 -33,00  
Tam 3.233 3.316 -34,44  
Yarım 1.562 1.604 -16,66  
Çeyrek 784 802 -8,33  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 -0,88  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 -0,16  
B. Petrol 70,54 70,54 -0,75  
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