GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2021 16:16
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
HATİCE DİLEK ÇİLİNGİR KÖSTEM
SİNEM ARI ÖZ
ZEYNEP OKUYAN
FATMA EBRU YÜCEL
EMİN ETHEM KUTUCULAR
KAAN BİRDAL
FERZAN ÜLGEN
SEDA AKKUŞ TECER
HASAN ERDEM TECER
ONUR ÜNAL
CEM UÇARLAR
DAMLA HARMAN
NECATİ TOLGA KIRELLİ
EMRE ÇELİK
ERTAN İSKENDER AYHAN
FATİH POLAT
ALPER EKBUL
MEHMET BAŞOL ÇENGEL
MEHMET CAN ALTINTAŞ
PINAR ŞENÇİTAK
MUSTAFA EMİN AYTAN
SEÇKİN ÖZDEMİR
METİN CANOĞULLARI
GÜLŞEN DENİZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954989
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.441
En Düşük
1.425
18:058,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1075
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6422
En Düşük
8,5140
18:0510,1555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0486
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
18:05488,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,73
|Açılış
|: 488,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
487,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6247
|8,6274
|% 1,26
|
|Euro
|10,1480
|10,1555
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,9235
|11,9833
|% 0,78
|
|Frank
|9,3952
|9,4518
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-42,79
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-5,73
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,88
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,16
|
|B. Petrol
|70,54
|70,54
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında