GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HATİCE DİLEKÇİLİNGİR KÖSTEM 12780 TRY 14,19537SİNEM ARI ÖZ 6435 TRY 7,14206METİN CANOĞULLARI 28937 TRY 32,11653ZEYNEP OKUYAN 6435 TRY 7,14206FATMA EBRU YÜCEL 6435 TRY 7,14206EMİN ETHEM KUTUCULAR 1 TRY 0,0011KAAN BİRDAL 6435 TRY 7,14206FERZAN ÜLGEN 6435 TRY 7,14206SEDA AKKUŞ TECER 6435 TRY 7,14206ONUR ÜNAL 10 TRY 0,0111CEM UÇARLAR 10 TRY 0,0111DAMLA HARMAN 3227 TRY 3,58157NECATİ TOLGA KIRELLİ 10 TRY 0,0111MEHMET CAN ALTINTAŞ 10 TRY 0,0111MEHMET BAŞOL ÇENGEL 10 TRY 0,0111ERTAN İSKENDER AYHAN 10 TRY 0,0111EMRE ÇELİK 10 TRY 0,0111PINAR ŞENÇİTAK 10 TRY 0,0111FATİH POLAT 10 TRY 0,0111MUSTAFA EMİN AYTAN 10 TRY 0,0111GÜLŞEN DENİZ 10 TRY 0,0111ALPER EKBUL 10 TRY 0,0111SEÇKİN ÖZDEMİR 10 TRY 0,0111TOPLAM 90100 TRY 100