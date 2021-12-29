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GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2021 15:49
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
DAMLA HARMAN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi 3.217
HATİCE DİLEK ÇİLİNGİR KÖSTEM Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetçi 12.79
SİNEM ARI ÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 6.435




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986887


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GLRYH 2,76 48.189.193 % 9,96  
RTALB 22,52 136.415.026 % 9,96  
NTHOL 5,97 844.181.295 % 9,94  
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Riyal 3,3607 3,3776 % 7,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 0,01  
Altın Gr. 734 734 47,81  
Cumhuriyet 4.982 5.057 335,00  
Tam 4.956 5.085 338,38  
Yarım 2.395 2.460 163,69  
Çeyrek 1.201 1.230 81,84  
Gümüş.Ons 22,82 22,84 0,00  
Gümüş Gr. 9,28 9,29 -0,02  
B. Petrol 79,15 79,15 0,48  
Seans Raporu 18:05
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