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GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.01.2023 18:18
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
HATİCE DİLEK ÇİLİNGİR KÖSTEM
SİNEM ARI ÖZ
ZEYNEP OKUYAN
FATMA EBRU YÜCEL
KAAN BİRDAL
FERZAN ÜLGEN
SEDA AKKUŞ TECER
HASAN ERDEM TECER
ONUR ÜNAL
CEM UÇARLAR
DAMLA HARMAN
NECATİ TOLGA KIRELLİ
EMRE ÇELİK
FATİH POLAT
ALPER EKBUL
MEHMET BAŞOL ÇENGEL
MEHMET CAN ALTINTAŞ
SEÇKİN ÖZDEMİR
METİN CANOĞULLARI
BİRKAN B
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SDTTR 132,20 322.792.702 % 9,98  
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Altın Ons 1.927 1.928 -2,32  
Altın Gr. 1.166 1.166 -0,33  
Cumhuriyet 7.829 7.947 -46,00  
Tam 7.863 7.935 -1,00  
Yarım 3.840 3.883 -1,00  
Çeyrek 1.920 1.941 -1,00  
Gümüş.Ons 23,55 23,57 -0,36  
Gümüş Gr. 14,24 14,25 -0,21  
B. Petrol 86,38 86,38 -1,09  
Seans Raporu 18:00
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