GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.01.2023 18:18
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
HATİCE DİLEK ÇİLİNGİR KÖSTEM
SİNEM ARI ÖZ
ZEYNEP OKUYAN
FATMA EBRU YÜCEL
KAAN BİRDAL
FERZAN ÜLGEN
SEDA AKKUŞ TECER
HASAN ERDEM TECER
ONUR ÜNAL
CEM UÇARLAR
DAMLA HARMAN
NECATİ TOLGA KIRELLİ
EMRE ÇELİK
FATİH POLAT
ALPER EKBUL
MEHMET BAŞOL ÇENGEL
MEHMET CAN ALTINTAŞ
SEÇKİN ÖZDEMİR
METİN CANOĞULLARI
BİRKAN B
18:005.192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -39,19
|Açılış
|: 5.198
|
|Önceki Kapanış
|: 5.231
|
5.229
En Düşük
5.021
18:0018,8046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8220
En Düşük
18,7765
18:0020,4323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0611
|Açılış
|: 20,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
20,5421
En Düşük
20,3841
18:001.166,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.166,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,49
|
1.170,14
En Düşük
1.159,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ONCSM
|96,80
|5.296.315
|% 10,00
|
|MRSHL
|434,90
|5.936.820
|% 9,99
|
|SDTTR
|132,20
|322.792.702
|% 9,98
|
|ASTOR
|26,72
|2.058.769.445
|% 9,96
|
|ALARK
|75,10
|1.807.675.507
|% 9,96
|
|EYGYO
|22,32
|661.122.746
|% -10,00
|
|GUBRF
|305,20
|3.216.369.647
|% -10,00
|
|RODRG
|55,80
|17.894.022
|% -10,00
|
|VKING
|43,52
|28.773.212
|% -9,97
|
|ATSYH
|84,00
|4.130.263
|% -8,65
|
|THYAO
|149,80
|11.981.888.236
|% -0,27
|
|TUPRS
|634,70
|8.066.202.918
|% 3,17
|
|ASELS
|61,55
|6.304.561.499
|% 0,98
|
|KOZAL
|555,60
|4.691.580.973
|% -5,11
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|EKGYO
|8,10
|2.826.763.881
|% -0,37
|
|YKBNK
|9,09
|2.880.563.822
|% -3,30
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,89
|2.067.431.931
|% -3,03
|
|SKBNK
|2,65
|441.765.009
|% -1,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7950
|18,8046
|% 0,01
|
|Euro
|20,4261
|20,4323
|% -0,30
|
|Sterlin
|23,2309
|23,3474
|% -0,17
|
|Frank
|20,3312
|20,4537
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9942
|5,0192
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|7.829
|7.947
|-46,00
|
|Tam
|7.863
|7.935
|-1,00
|
|Yarım
|3.840
|3.883
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.941
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,38
|86,38
|-1,09
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59IPEKE
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 36.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 781, 795 adet işlem
-
17:58VKING
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 43.52 lira fiyatla işlem gören hissede 637, 825 adet işlem
-
17:57MANAS
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 322, 398 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 42.78 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 956, 832 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 90, 129.00 milyon TL de