***GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
23.07.2020 17:05
***GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
GUNES SIGORTA XKURY 24/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861415
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0047
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9525
En Düşük
7,9032
18:05416,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,78
|Açılış
|: 416,14
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,60
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KONYA
|376,20
|63.816.758
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.624.785
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.962.911
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.654.784
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.567.547
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|568.810
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.789.156
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|272.883
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6934
|8,7370
|% -0,07
|
|Frank
|7,3630
|7,4073
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|22,85
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.727
|29,70
|
|Tam
|2.785
|2.799
|30,40
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|14,90
|
|Çeyrek
|678
|685
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,03
|5,04
|-0,04
|
Seans Raporu
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