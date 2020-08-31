***GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
31.08.2020 16:58
***GUSGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [GUSGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
YILDIZ PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
Eski Bülten Adı
GUNES SIGORTA
Yeni Bülten Adı
TURKIYE SIGORTA
Eski Kod
GUSGR
Yeni Kod
TURSG
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/09/2020
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871827
BIST
18:051.079
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.076
18:057,3478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3758
En Düşük
7,2953
18:058,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0849
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,8267
En Düşük
8,6730
18:05466,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,32
|Açılış
|: 466,64
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,91
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,19
|39.123.778
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.508.503
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|22.623.467
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,42
|1.927.961
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.653.253
|% 10,00
|
|ISKUR
|333.000,10
|333.000
|% -9,94
|
|ARTI
|2,24
|1.362.342
|% -9,68
|
|IZFAS
|3,47
|1.650.657
|% -8,20
|
|SERVE
|7,97
|1.151.503
|% -7,33
|
|GEDIK
|9,41
|32.036.647
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% -2,31
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% -4,81
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% -1,29
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% -3,83
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% -3,22
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% -2,88
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3526
|7,3591
|% 0,35
|
|Euro
|8,7789
|8,7920
|% 1,04
|
|Sterlin
|9,7944
|9,8435
|% 0,33
|
|Frank
|8,1054
|8,1542
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9519
|1,9617
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|7,36
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,33
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,18
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:58GEDIK
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 9.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 160, 660 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 081 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 75 altında . İşlem hacmi 12, 901.00 milyon TL de
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17:55KLGYO
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 739, 676 adet işlem
-
17:52DOAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 14.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 042, 791 adet işlem
-
17:51KUYAS
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 493, 979 adet işlem