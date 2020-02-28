***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:02
***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUSGR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822434
BIST
13:26105.689
En Yüksek
|Değişim
|: -4,28%
|| -4.729,81
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.075
En Düşük
99.332
13:266,2298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:266,8746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0529
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:26325,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,87
|Açılış
|: 325,82
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,75
|19.409.348
|% 10,95
|
|HUBVC
|25,22
|12.196.197
|% 9,02
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|AKSEN
|3,78
|14.350.348
|% 7,69
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|AVGYO
|1,49
|22.549.942
|% -12,87
|
|BUCIM
|3,40
|995.290
|% -11,46
|
|IDGYO
|2,88
|813.739
|% -10,84
|
|IHEVA
|3,24
|1.402.609
|% -10,74
|
|SEKUR
|4,69
|2.002.300
|% -10,50
|
|THYAO
|11,46
|730.891.509
|% -5,68
|
|ASELS
|27,14
|569.904.680
|% -3,00
|
|GARAN
|9,50
|197.406.882
|% -6,77
|
|YKBNK
|2,30
|144.483.641
|% -6,12
|
|PETKM
|3,61
|143.836.200
|% -3,48
|
|EKGYO
|1,38
|127.161.027
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,21
|107.653.618
|% -6,20
|
|ODAS
|1,93
|129.437.183
|% -5,39
|
|THYAO
|11,46
|730.891.509
|% -5,68
|
|YKBNK
|2,30
|144.483.641
|% -6,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9986
|8,0387
|% 0,35
|
|Frank
|6,4262
|6,4649
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6545
|1,6628
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.628
|-9,49
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-6,10
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-2,94
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,95
|49,95
|-1,78
|