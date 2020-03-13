***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:25
***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828558
BIST
14:2196.415
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 2.775,39
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.764
En Düşük
91.644
14:216,2695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0478
|Açılış
|: 6,2710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:217,0015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -0,0714
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
14:21320,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,14
|Açılış
|: 320,22
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|3.912.405
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|530.248
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|4.683.810
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|426.046
|% 9,93
|
|MNDRS
|1,11
|23.531.083
|% 9,90
|
|AKGRT
|5,10
|3.991.894
|% -14,72
|
|IHGZT
|3,24
|2.433
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ASELS
|25,62
|685.149.747
|% 5,17
|
|THYAO
|9,21
|627.463.265
|% 8,61
|
|GARAN
|9,28
|338.658.452
|% 6,18
|
|KRDMD
|2,10
|206.182.112
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,24
|205.029.310
|% 5,16
|
|ODAS
|1,34
|179.404.671
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,10
|206.182.112
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,24
|205.029.310
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,20
|94.270.454
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8626
|7,9020
|% -0,61
|
|Frank
|6,5936
|6,6333
|% -1,04
|
|Riyal
|1,6673
|1,6756
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,31
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.113
|2.166
|-1,90
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,93
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,46
|
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,16
|35,16
|1,94
|