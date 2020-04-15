***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 11:00
***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUSGR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838245
BIST
14:1096.567
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -1.983,17
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:106,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0578
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:107,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5102
En Düşük
7,4578
14:10381,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,35
|Açılış
|: 381,11
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.112.403
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.788.273
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|5.396.416
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|79.574.440
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.801.420
|% -9,76
|
|THYAO
|10,71
|1.828.156.679
|% -1,74
|
|PGSUS
|60,30
|1.475.548.132
|% -2,11
|
|ASELS
|26,56
|1.355.628.472
|% -2,64
|
|GARAN
|8,35
|663.019.522
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,45
|556.309.815
|% 4,81
|
|THYAO
|10,71
|1.828.156.679
|% -1,74
|
|YKBNK
|1,97
|276.975.800
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|198.683.784
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,04
|127.770.323
|% -5,45
|
|CEMAS
|1,00
|110.041.779
|% -4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5626
|8,6055
|% -0,21
|
|Frank
|7,0863
|7,1290
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-4,82
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,21
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.497
|16,50
|
|Tam
|2.503
|2.569
|16,90
|
|Yarım
|1.218
|1.250
|8,20
|
|Çeyrek
|611
|625
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,60
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,01
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|B. Petrol
|28,55
|28,55
|-1,05
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