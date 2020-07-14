***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2020 15:35
***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUSGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859688
BIST
15:35117.020
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -1.378,55
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.018
15:356,8670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:357,8098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0256
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:35398,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,82
|Açılış
|: 398,36
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
398,67
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|14.072.751
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|7.202.552
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.396.287
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.891.938
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,30
|1.548.711.955
|% 1,32
|
|GARAN
|7,91
|600.628.957
|% -0,75
|
|THYAO
|11,88
|594.059.675
|% -0,75
|
|ODAS
|2,87
|582.784.984
|% -2,71
|
|SASA
|11,92
|482.277.277
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,30
|1.548.711.955
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,64
|409.316.690
|% -0,61
|
|TSKB
|1,26
|301.922.613
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|582.784.984
|% -2,71
|
|IHLGM
|1,81
|309.040.827
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5793
|8,6223
|% -0,06
|
|Frank
|7,2779
|7,3217
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8253
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.691
|-6,00
|
|Tam
|2.670
|2.681
|5,50
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|2,70
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,30
|