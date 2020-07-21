***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2020 17:16
***GUSGR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUSGR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860832
BIST
17:20118.082
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.199,24
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
118.052
17:206,8458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0123
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
17:207,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8233
17:20404,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,11
|Açılış
|: 404,80
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|92,40
|17.330.912
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.852.846
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.779.763
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.124.734
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|94.838.334
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|129.728.684
|% -9,99
|
|FMIZP
|73,40
|112.480.923
|% -8,88
|
|LUKSK
|20,78
|2.622.671
|% -6,90
|
|DITAS
|28,40
|5.336.510
|% -5,65
|
|GARAN
|8,01
|1.812.914.069
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,28
|851.274.910
|% -0,87
|
|AFYON
|4,60
|805.738.797
|% 6,48
|
|GUSGR
|5,21
|787.477.020
|% -3,87
|
|ADESE
|2,46
|700.672.261
|% -1,99
|
|EKGYO
|2,28
|851.274.910
|% -0,87
|
|ADESE
|2,46
|700.672.261
|% -1,99
|
|GARAN
|8,01
|1.812.914.069
|% 1,39
|
|GSDHO
|2,33
|526.259.271
|% 4,02
|
|ODAS
|2,76
|605.999.294
|% -3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6802
|8,7237
|% 0,29
|
|Frank
|7,2651
|7,3089
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8190
|1,8281
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|21,48
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.628
|2.650
|26,50
|
|Tam
|2.707
|2.719
|27,20
|
|Yarım
|1.314
|1.330
|13,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,12
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|4,64
|4,65
|0,26
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|1,52
|
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