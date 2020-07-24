***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi09.07.2020Tescil Tarihi17.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21.07.2020 / 10122AçıklamalarŞirketimizin 9 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi yönünde alınan karar İstanbul Tescil Müdürlüğü tarafından 17 Temmuz 2020 tarihinde tescil ve 21 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861828BIST