***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.07.2020 20:29
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.07.2020
Tescil Tarihi
17.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.07.2020 / 10122
Açıklamalar
Şirketimizin 9 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi yönünde alınan karar İstanbul Tescil Müdürlüğü tarafından 17 Temmuz 2020 tarihinde tescil ve 21 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861828
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9820
En Düşük
7,9191
18:05418,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,52
|Açılış
|: 418,73
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7299
|8,7737
|% 0,46
|
|Frank
|7,3928
|7,4374
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8200
|1,8292
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|14,27
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.749
|25,80
|
|Tam
|2.808
|2.828
|32,80
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|13,00
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,77
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
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Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
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17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem