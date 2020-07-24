***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18nci maddelerinde yapılan değişikliklerin 9 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul'da onaylanmasının ardından Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde değişen maddelerin yeni hali 17 Temmuz 2020 tarihinde tescil ve 21 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilmiş olup ekte Esas Sözleşmemizin son halini bilgilerinize sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4, 5, 16, 17 ve 18 17/07/2020 21/07/2020 10122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861859BIST