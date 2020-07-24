***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme
24.07.2020 20:51
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18nci maddelerinde yapılan değişikliklerin 9 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul'da onaylanmasının ardından Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde değişen maddelerin yeni hali 17 Temmuz 2020 tarihinde tescil ve 21 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilmiş olup ekte Esas Sözleşmemizin son halini bilgilerinize sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4, 5, 16, 17 ve 18 17/07/2020 21/07/2020 10122
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861859
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
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6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0347
|Açılış
|: 7,9650
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|Önceki Kapanış
|: 7,9450
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7,9740
En Düşük
7,9191
18:05418,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,16
|Açılış
|: 418,37
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7300
|8,7738
|% 0,46
|
|Frank
|7,3939
|7,4384
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|12,86
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.749
|25,80
|
|Tam
|2.808
|2.828
|32,80
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|13,00
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|0,05
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|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,07
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