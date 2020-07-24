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***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme

24.07.2020 20:51
GÜNCEL HABERLER



***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18nci maddelerinde yapılan değişikliklerin 9 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul'da onaylanmasının ardından Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde değişen maddelerin yeni hali 17 Temmuz 2020 tarihinde tescil ve 21 Temmuz 2020 tarihinde ilan edilmiş olup ekte Esas Sözleşmemizin son halini bilgilerinize sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4, 5, 16, 17 ve 18 17/07/2020 21/07/2020 10122



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861859


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Cumhuriyet 2.726 2.749 25,80  
Tam 2.808 2.828 32,80  
Yarım 1.363 1.380 13,00  
Çeyrek 684 691 6,40  
Gümüş.Ons 22,72 22,75 0,13  
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