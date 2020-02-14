***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Yıllık Faaliyet Raporumuzu ilişikte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Güneş Sigorta A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819279BIST