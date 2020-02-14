***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi14/02/2020Karar Sayısı9832SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanıa) 2019 yılı dönemine ilişkin faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çercevesinde, raporun ilişkili olduğu dönem itibarıyla, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.14.02.2020Serhat YANIK Atilla BENLİ Saltuk Buğra SÜRÜELYönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819282BIST