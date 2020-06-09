***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.06.2020 18:31
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 09.06.2020
Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı‘ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması
7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması
8 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın okunması
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması
11 - Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
15 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi
17 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
18 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gunes Sigorta AS 2019 yili Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi, No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin, 9 Temmuz 2020 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850251
BIST