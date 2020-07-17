***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Güneş Sigorta A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.06.2020Genel Kurul Tarihi 09.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 EsentepeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı‘ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması8 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın okunması10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması11 - Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması15 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi17 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması18 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00' de Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.Alınan kararları içeren 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ilişikte sunulmuştur.SaygılarımızlaHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 17.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860340BIST