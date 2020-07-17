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***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2020 21:07
GÜNCEL HABERLER



***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Güneş Sigorta A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 09.06.2020
Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı‘ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması
7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması
8 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması
9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın okunması
10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması
11 - Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması
15 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi
17 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması
18 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00' de Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır.
Alınan kararları içeren 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ilişikte sunulmuştur.
Saygılarımızla


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.07.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860340


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MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.597 2.620 21,30  
Tam 2.675 2.689 21,90  
Yarım 1.299 1.315 10,70  
Çeyrek 651 658 5,30  
Gümüş.Ons 19,33 19,38 0,19  
Gümüş Gr. 4,27 4,28 0,06  
B. Petrol 43,12 43,12 -0,23  
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