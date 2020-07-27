***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündem ve EkleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.07.2020Genel Kurul Tarihi 27.08.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Gündemin 6. maddesinde görüşülecek olan Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: Birleşme"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı hususunda genel kurula bilgi verilmesi,4 - Birleşme işlemine ilişkin olarak 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği‘nin (II-23.1) "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7. maddesinin 3'üncü fıkrasına göre "Birleşme"nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,5 - Birleşme işlemi kapsamında SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair EK - 2'de yer alan Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi ve ilgili beyanın kabul edilmesi,6 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve (karakter kısıtlaması nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır.)7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı‘ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi, Şirketin çıkarılmış sermayesinin birleşme sebebiyle EK-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde düzenlendiği şekilde artırılması ve diğer ilgili esas sözleşme maddelerinin tadili kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, (karakter kısıtlaması nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır.)8 - Dilek, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SPK Onayli_ Gunes Sigorta Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Güneş Sigorta - Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Güneş Sigorta İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 4 Güneş Sigorta - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Güneş Sigorta - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Güneş Sigorta - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862221BIST