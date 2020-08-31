***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 27.07.2020Genel Kurul Tarihi 27.08.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.08.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi, No. 110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli- İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Gündemin 6. maddesinde görüşülecek olan Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: Birleşme"nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı ancak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı hususunda genel kurula bilgi verilmesi,4 - Birleşme işlemine ilişkin olarak 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan pay sahiplerimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği‘nin (II-23.1) "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7. maddesinin 3'üncü fıkrasına göre "Birleşme"nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabilecekleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi,5 - Birleşme işlemi kapsamında SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair EK - 2'de yer alan Yönetim Kurulu Beyanı hakkında bilgi verilmesi ve ilgili beyanın kabul edilmesi,6 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği", 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 21. maddesi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 698807 sicil numarası ile kayıtlı Ziraat Sigorta Anonim Şirketi'nin ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 419740 sicil numarası ile kayıtlı Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından birleşme suretiyle devir alınması ve (karakter kısıtlaması nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır.)7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı‘ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi, Şirketin çıkarılmış sermayesinin birleşme sebebiyle EK-1'de yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinde düzenlendiği şekilde artırılması ve diğer ilgili esas sözleşme maddelerinin tadili kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, (karakter kısıtlaması nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır.)8 - Dilek, Temenniler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SPK Onayli_ Gunes Sigorta Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Güneş Sigorta - Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin Beyan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Güneş Sigorta İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 4 Güneş Sigorta - Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Güneş Sigorta - Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Güneş Sigorta - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin olağanüstü genel kurulu kapsamında alınan kararları içeren 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur. Ekteki toplantı tutanağında da yer verildiği üzere aşağıda yer alan hususlarda karar alınmıştır:1- Şirketimiz tarafından, Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak ve tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi, birleşme sözleşmesi ve birleşme ile ilgili hususlar genel kurul tarafından onaylanmıştır.2- Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesi, Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin birleşme sebebiyle 540.000.000 TL'den 1.161.523.363 TL'ye artırılması, Şirket unvanının değiştirilmesi ve ilgili diğer esas sözleşme değişiklikleri kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Ünvan" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin, "Menkul Değerler İhracı" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin, "Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı" başlıklı 12. maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Yetkisinin Devri" başlıklı 14. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 16. maddesinin, "Genel Kurulun Yetkileri" başlıklı 17. maddesinin, "Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 18. maddesinin, "Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi" başlıklı 19. maddesinin, "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 21. maddesinin, "İlânlar" başlıklı 22. maddesinin, "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24. maddesinin, "Kanuni Hükümler" başlıklı 26. maddesinin değiştirilmesi değiştirilmesine ilişkin EK - 1'deki tadil metninin görüşülmesi ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan şekliyle genel kurul tarafından onaylanmıştır.3- Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesine ve Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin birleşme sebebiyle 540.000.000 TL'den 1.161.523.363 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin ile Şirket unvanının değiştirilmesine ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 3. Maddesinin tadili hususları da genel kurul tarafından onaylanmıştır.4- SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı kabul edilerek onaylanmıştır.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBirleşme Kabul edildiKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Gunes Sigorta 2020 yili Olaganustu Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf - TutanakEK: 2 Gunes Sigorta Olaganustu Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar27.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile Ziraat Sigorta A.Ş. ve Halk Sigorta A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine, esas sözleşme değişikliklerinin yapılmasına, kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına, birleşme nedeniyle çıkarılmış sermayenin artırılmasına ve Şirketimizin unvan değişikliğine ait karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871771BIST