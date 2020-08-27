***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.08.2020 17:23
***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Tavanı Artırım kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 540.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesine ve Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin birleşme sebebiyle 540.000.000 TL'den 1.161.523.363 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin ile Şirket unvanının değiştirilmesine ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 3. Maddesinin tadili hususları 27.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onayli_ Gunes Sigorta Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871434
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
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|Önceki Kapanış
|: 1.099
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1.112
En Düşük
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18:057,3516
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 462,75
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465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|5,90
|1.547.411
|% 9,87
|
|TDGYO
|6,47
|15.308.564
|% 9,85
|
|DERAS
|9,59
|11.380.835
|% 7,27
|
|QNBFL
|135,90
|3.607.429
|% 2,80
|
|NATEN
|23,08
|27.115.036
|% 2,40
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3401
|7,3516
|% -0,15
|
|Euro
|8,6820
|8,7106
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,6977
|9,7464
|% -0,02
|
|Frank
|8,0722
|8,1208
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9549
|1,9648
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-23,56
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-6,36
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,70
|45,70
|-0,46
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Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
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17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem