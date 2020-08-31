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***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.08.2020 14:00
GÜNCEL HABERLER



***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 540.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 30.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.08.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 540.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000 TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) olarak belirlenmesine ve Şirketimiz çıkartılmış sermayesinin birleşme sebebiyle 540.000.000 TL'den 1.161.523.363 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesinin ile Şirket unvanının değiştirilmesine ilişkin olarak esas sözleşmemizin "Unvan" başlıklı 3. Maddesinin tadili hususları 27.08.2020 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanmasının ardından 31.08.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onayli_ Gunes Sigorta Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871774


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Altın Gr. 465 465 1,89  
Cumhuriyet 3.081 3.128 8,00  
Tam 3.069 3.145 6,22  
Yarım 1.483 1.521 3,01  
Çeyrek 744 761 1,51  
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