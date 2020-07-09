***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***GUSGR*** GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiAtilla BENLİ - Yönetim Kurulu Başkanı, Çağatay ABRAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekiliİcra başkanı / genel müdürün adıAtilla BENLİ / Beşir Alper KARAYAZGANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858528BIST